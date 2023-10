“Ho preparato un finto copione” Antonio Ricci e il retroscena sui fuorionda di Giambruno

Leggi su chenews

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha confessato per la prima volta come hadi Andrea: ecco che cosa ha detto. Dopo più di una settimana in cui il mondo della TV e della politica è stato scosso daidi Andreaandati in onda a Striscia la Notizia, a parlare della questione è stato il regista del TG satirico.ha rivelato dettagli inediti sul caso(Ansa) – chenews.itIn un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha parlato per la prima volta del casoe di come è riuscito a mandare in onda quei filmati che hanno portato alla rottura della relazione tra il conduttore e Giorgia Meloni. Il ...