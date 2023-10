Highlights e gol Crotone-Messina 3-3 | Serie C 2023 24 VIDEO

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un perfetto pari allo Scida di, termina 3-3 contro il, l’undicesima giornata del girone C di/24. Ottima prestazione da parte di entrambe le formazioni, la sblocca Giunta, poi Tumminello e Gomez permettono ai rossoblù di chiudere in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa le marcature di Luciani e Polito per gli ospiti, e la seconda marcatura firmata da Tumminello, fanno chiudere il match sul pari. Di seguito ilcon gli. SportFace.

... 13' Caligara (A), 54' Bernabé (P) Cittadella - Cremonese 1 - 2 () 79' Ravanelli (CR),...dopo le gare della domenica dell'11esima giornata 1) PARMA 26 punti 11 partite giocate 23fatti ...

Cagliari-Frosinone 4-3: video, gol e highlights Sky Sport

Champions League, Psg-Milan 3-0: gol e highlights Corriere TV

Non succedeva dal 1948. Dopo 75 anni, l’Avellino vince sul campo del Catania per 2-0. E lo fa in diretta nazionale su Rai2 che ha trasmesso il match. Si tratta del quinto successo di fila per ...Pari tra Francoforte e Dortmund, termina 3-3 al Deutsche Bank Park. Marmoush trascina i padroni di casa nella prima frazione di gioco con doppietta, è Sabitzer ad accorciare le distanze sul finale del ...