Halloween | giro del mondo cult tra libri e cinema

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) È arrivato in sordina l’autunno 2023, ma zucche e scheletri si affacciano alle vetrine dei negozi e nei locali. Per avvicinarsi all’atmosfera di Halloween in una stagione dalle temperature sicuramente eccezionali, eDreams, punta invece sul classico con un itinerario che, dal vecchio al nuovo, passando per l’Asia, rispolvera i capolavori letterari etografici dell’horror di tutti i tempi. New York e il Dakota Building, ovvero Rosemary’s Baby Si parte direttamente dalla città più iconica della East coast ma anche del Paese, New York. La Grande Mela, infatti, oltre ai quartieri e agli edifici ritenuti veri e propri must di una visita oltreoceano e tra le innumerevoli ambientazioni di set e racconti, custodisce anche il Dakota Building. Un edificio storico, costruito alla fine del diciannovesimo secolo e apprezzato da diversi VIP nel corso ...