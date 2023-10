Guerra ultime notizie Esercito israeliano | scontri con Hamas nel nord della Striscia Gaza nel caos | assalto ai depositi di cibo

Indagheremo su quanto accaduto e contiamo sulla fiducia degli israeliani ma ora siamo inè ... Per restare aggiornato sullenotizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi ...

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: appoggio globale a piano pace. LIVE Sky Tg24

Guerra ultime notizie. I tank israeliani penetrano a Gaza, pesanti bombardamenti. L'esercito: non è ancora l'invasione ... Il Sole 24 ORE

Il numero di bambini uccisi in sole tre settimane a Gaza - sottolinea Save the Children in una nota - è superiore al numero di bambini uccisi in conflitti armati a livello globale in più di 20 Paesi ...Oggi è il 22esimo giorno di guerra: sono oltre 7 mila i morti palestinesi, secondo Hamas; oltre mille invece quelli gli israeliani mentre rimangono sopra i 200 gli ostaggi trattenuti nella Striscia di ...