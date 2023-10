Guarda il trailer di ‘Attack on Titan | The Final Chapters Part 2’ Anime

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dopo la première di Attack onTheSeason2 nel gennaio 2022, i fan hanno atteso pazientemente ile della serie. In vista dell’arrivo di Attack on: The2 il mese prossimo, lo studio Pony Canyon ha rilasciato un nuovoper ile dell’. L’sarà trasmesso in anteprima il 4 novembre alle 12.00 JST su NHK General e avrà una durata di 85 minuti. Lemino, dime Store, Netflix, TELASA, U-NEXT, Amazon Prime, DMM TV e ABEMA trasmetteranno anche Attack on: The1 e Attack on: The...