(Di domenica 29 ottobre 2023) . Lo scoop è stato condiviso da Amedeo Venza che anticipa l’imminente ingresso dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti nella Casa più spiata d’Italia. Dopo la lettera di Perla Vatiero ed il commento diche sui social affermava che Mirko fosse... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

concorrente ufficiale del Grande Fratello . Lo scoop è stato condiviso da Amedeo Venza che anticipa l'imminente ingresso dell'ex fidanzata di Mirko Brunetti nella Casa più spiata d'...

Greta Rossetti: Mirko Brunetti ama ancora Perla Vatiero, nuovo triangolo per il Grande Fratello Fanpage.it

Grande Fratello, Greta Rossetti dopo la lettera di Perla Vatiero a Mirko Brunetti: “Che vinca sempre l'amore” Movieplayer

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...Greta Rossetti concorrente ufficiale del Grande Fratello: dopo la lettera di Perla Vatiero gli autori chiamano la ex fidanzata in Casa.