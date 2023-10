Graziani | «Inter più forte della Roma! Lukaku? Contestazione più logica…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’scende in campo questa sera contro la Roma degli ex Mourinho e. Ciccio, su SportMediaset, commenta così– Queste le considerazioni di: «? Non sarà distratta. Ogni partita ha una sua storia. I nerazzurri sono più fortiRoma, ma su partita singola può succedere di tutto. Se i giallorossi indovinano la giornata possono mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi perché ha dei giocatori di qualità.? Non so quanto possa essere condizionato, dalle dichiarazioni sembra di noi. Ma oggi non si giocacontro l’. Ma è una partita dura per entrambe le squadre. Secondo me lapiù logica è ...