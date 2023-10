Gratta e vinci | sceglie di non scegliere e sbanca tutto | fortuna sfacciata

Leggi su ilveggente

(Di domenica 29 ottobre 2023), l’indecisione l’ha fatto ricco: la storia di questotissimo uomo vi lascerà senza parole. Non era un habitué di quella stazione di servizio. Si era sempre recato altrove sia per fare la spesa che per fare rifornimento di benzina. Quel giorno, però, il posto che era solito frequentare era chiuso. Aveva quindi dovuto macinare qualche chilometro in più e servirsi altrove. (AnsaFoto) – Ilveggente.itE questo non è stato che il primo di una lunga etissima serie di eventi che ha cambiato la vita, come vedremo di Brent Young. L’uomo, residente a Visalia, in California, una volta scoperto che il suo store preferito era chiuso ha raggiunto il vicino Prince Food and Gas, lungo la West Walnut Avenue. Era un po’ spaesato, essendo abituato a fare la spesa in un altro negozio, ma non ...