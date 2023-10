Grande Fratello | sondaggi 30 ottobre 2023 | chi rischia l' uscita

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 29 ottobre 2023) Lunedì 30andrà in onda una nuova puntata del, durante la quale il pubblico da casa apprenderà il nome di un nuovo concorrente eliminato. Uno tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini dovrà uscire per sempre dalla casa più spiata d'Italia rinunciando a concorrere per la vittoria. Ipresenti sul web danno un risultato piuttosto univoco di come potrebbero andare le cose. Il pubblico è chiamato ad esprimere il proprio giudizio votando per la persona che si intende salvare. Gli ultimi accadimenti stanno spingendo le persone a prediligere sempre di più Beatrice Luzzi a scapito degli altri concorrenti, ma come sarà il resto della classifica?...