Grande Fratello 2023 | Greta Rossetti nuova concorrente?

(Di domenica 29 ottobre 2023) Nelle ultime oreè stata annunciata come prossimadel, perciò potremmo vederla nella casa di Cinecittà con Mirko Brunetti. Dopo una lettera emotiva di Perla Vatiero, gli autori avrebbero deciso di far entrare l’ex tentatrice di Temptation Island nel reality, così affermano Deianira Marzano e Amedeo Venza, che hanno lanciato l’indiscrezione. Anche la ragazza ha postato qualche indizio sui social media, ma il pubblico del GFha ancora dei sospetti., l’ingresso diDopo un confronto finito male con Mirko Brunetti e i successivi commenti sui social,farà ...

Nel 1990 ha interpretato ilminore di Valerie Bertinelli nella sitcom "Sydney" e ha ... Tra gli altri suoi film per ilschermo figurano "Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con ...

Heidi Baci a Verissimo, chi è l'ex gieffina Età, carriera, vita privata, il motivo dell'abbandono del Gf e In ilmessaggero.it

Heidi Baci a Verissimo: "Massimiliano mi ha rovinato il Grande Fratello" Biccy

Giuseppe Garibaldi in crisi: l'inquilino del GF più spento, confessa di non essere mai stato così in trent'anni di vita ...Perla Vatiero fa una rivelazione che lascerà basito il suo ex Mirko Brunetti che ora si trova all'interno del Grande Fratello ...