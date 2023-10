Gp del Messico | Ferrari in pole con Leclerc primo e Sainz secondo Prima fila rossa Verstappen solo terzo

Circuito di Mexico City, 28 ottobre 2023 La mezzanotte italiana si colora di rosso Ferrari. Arriva dal Gran Premioil colpaccio della scuderia di Maranello che fa doppietta nelle qualifiche. Prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante che a sorpresa ha preso la pole position con Charles Leclerc e ...

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha rilasciato alcune dichiarazioni, dopo la pole position conquistata in Messico: "Pole Non ci pensavo assolutamente, non me lo aspettavo. Adesso è il secondo w ...Le qualifiche del Gran Premio del Messico hanno visto la Ferrari conquistare tutta la prima fila, con Leclerc davanti a Sainz per soli 67 millesimi. Tutto questo però è stato preceduto da una Q1 ricca ...