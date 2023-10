Golf | Valimaki conquista il Qatar Masters | battuto Campillo

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Samia Doha supera con un birdie alla prima buca del play-off Jorgee fa suo il Commercial Bankdi. Secondo titolo in carriera sul DP World Tour per il finlandese che ha chiuso le 72 buche regolamentari del torneo con un totale di 270 (-18) colpi e poi lo ha superato allo spareggio. 21/0 Edoardo Molinari con 278 (68 69 72 69, -10) davanti a Guido Migliozzi, solo 59/o con 287 (71 68 72 76, -1). Samiè alla settima vittoria da professionista per un palmarès che comprende anche quattro titoli sul ProTour e uno sul FinnishTour, tutti nel 2019., 37enne di Caceres, ha mancato il quarto sigillo sul circuito in una stagione in cui si è imposto nel Magical Kenya Open a marzo. Il ...