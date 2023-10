Golf | Sami Välimäki beffa Jorge Campillo al playoff del Qatar Masters 2023 | 21° Edoardo Molinari

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Si chiude ilsponsorizzato da Commercial Bank, dopo tante problematiche legate al tempo ballerino. Rimonta vincente per: il finlandese, dopo aver terminato le 18 buche a pari score con lo spagnolo(-18 per entrambi), sale di quell’unica posizione, rispetto a ieri, sufficiente a garantirgli la seconda vittoria sul DP World Tour dopo quella dell’Oman Open 2020. 67 67 67 69 il punteggio con il quale il nativo di Nokia (sì, la città dov’è nata la popolare multinazionale delle telecomunicazioni) riesce a portare a casa una bella gioia a livello personale. Decisivo ilcon birdie alla buca 18. In terza posizione chiudono l’altro spagnolo Nacho Elvira e lo scozzese Scott Jamieson, entrambi a -16, mentre ...