Gli Usa assediano Netanyhau Israele ha la responsabilità di proteggere i civili

(Di domenica 29 ottobre 2023) Washington preoccupata per le stragi di Gaza e le violenze dei coloni: "Hamas usa scudi umani e rende le cose difficili, ma è una tragedia e va fermata". Un altro avvertimento per un premier in evidente difficoltà fra accuse e scuse ai vertici militari. Segnali fra America e Iran: nessuno vuole l'escalation e tutti la temono