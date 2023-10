Giulia Stabile | che figuraccia a ‘Tu si que vales’ | “Va cacciata”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Pubblicato il 29 Ottobre, 2023 Bufera su, dopo l’ultima puntata di ‘Tu si que vales‘, la ballerina e conduttrice si è attirata una valanga di critiche. L’altra volta era toccato a Luciana Littizzetto contro la quale si erano accaniti i fan del programma accusandola di essere troppo ‘fuori contesto’. Questa, è la prima edizione senza Belen Rodriguez e Teo Mammucari, due assenze importanti che Maria De Filippi aveva deciso, però, di non sostituire e di affidare l’intero pacchetto al vecchio trio, ovvero Martin Castrogiovanni,e Alessio Sakara. Terzetto che già nelle prime puntate non aveva convinto proprio tutti. Ecco alcuni commenti del pubblico, dei fan sui social: “inguardabile!!! Non sa presentare e per me non sa neanche ballare!! Insopportabile lei e la sua ...

Intanto nelle scorse ore abbiamo avuto qualche rovescio residuo su Friuli Venezia, Umbria ... In tendenza, il primo novembre è previsto con tempo, non freddo, non ventoso e non piovoso: ...

Tu Sì Que Vales, le pagelle: Zerbi e Scotti al bacio (voto 7), Giulia Stabile insostenibile santarellina... Corriere della Sera

Giulia Stabile in rosa a Tu Sì Que Vales: look a effetto salopette per ... Stile e Trend Fanpage

La sesta puntata del parco giochi di Maria De Filippi nel sabato sera di Canale 5 si fa hot tra spogliarellisti e giochi da tavolo a luci rossastre. Spunta un nuovo, improbabile corteggiatore per Sabr ...Oggi va in onda la sesta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Giulia Stabile si è distinta col suo stile glamour ...