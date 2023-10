Giovanna Botteri riceve la Legione d’Onore della Repubblica francese

La corrispondente RAI da Parigiè stata insignita della Legione d'Onore per meriti culturali dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Lo ha annunciato la stessa giornalista nel corso della ...

A Giovanna Botteri la Legione d'Onore dal presidente Macron Agenzia ANSA

"Verificare e raccontare i fatti, senza schierarsi" RaiNews

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - L'ex vicepresidente americano Mike Pence sospende la sua corsa al 2024. Lo annuncia lo stesso Pence. "Ho sempre saputo che sarebbe stata una battaglia in salita, non ho ...(ANSA) - TEL AVIV, 28 OTT - "L'Iran sostiene Hamas, il 90% dei finanziamenti viene da Teheran. Senza l'Iran non c'è né Hamas, né Hezbollah. Non posso dire per questioni di sicurezza se il 7 ottobre c' ...