Giorgia Meloni e la riforma costituzionale | «Porteremo l’Italia nella Terza Repubblica»

Leggi su open.online

(Di domenica 29 ottobre 2023) «Abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità storica: consolidare la democrazia dell’alternanza e accompagnare finalmente, con lache questo Governo intende portare avanti,». Parola della presidente del Consiglio, in un messaggio alla convention della Dc a Saint Vincent organizzata da Gianfranco Rotondi. «In questi decenni – ha dichiarato la premier – il centrodestra è cresciuto, si è strutturato, ha trascorso anche momenti difficili ma ha sempre saputo far dialogare al suo interno tutte le sue identità, non rinunciando a sperimentare nuove esigenze e nuove forme. Oggi il centrodestra aspira ad essere la sintesi di tutte le idee maturate nell’alveo della tradizione conservatrice ...