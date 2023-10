Giorgia ad Amici il 29 ottobre e il ritorno di Maura Paparo | anticipazioni | ospiti | eliminati

Leggi su optimagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023)adil 29e non solo: puntata ricca dimusicali, quella in onda su Canale 5 oggi dalle ore 14.00. In questo articolo scopriamo glididi Maria De Filippi e i giudici delle gare, ma anche informazioni sullee sui concorrenti a rischio eliminazione dal talent che giunge alla sua sesta puntata speciale della domenica. I concorrenti didi Maria De Filippi 2023/2024 Dopo le prime eliminazioni e i nuovi ingressi nel programma, i concorrenti didi Maria De Filippi 2023/2024 sono i seguenti: ALLIEVI DI CANTOEZIOHOLDENHOLY FRANCISCOLIL JOLIEMATTHEWMEWMIDAPETITSAMUSPINASARAH STELLA ALLIEVI DI BALLOCHIARADUSTINELIAGAIAKUMOMARISOLNICHOLASSIMONE SOFIA I giudici di ...