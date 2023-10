GF | Letizia Petris rivela | ”Per me l’amore è ragione di vita”

(Di domenica 29 ottobre 2023) All’interno della Casa del Grande Fratello,in questi giorni si è trovata a riflettere sulla lettera ricevuta da Andrea nel corso della scorsa puntata. La gieffina a tal proposito ha avvertito il bisogno di sfogarsi con il suo compagno d’avventura Vittorio. Facciamo insieme il punto della situazione. Grande Fratello,si confida con Vittorio In salotto,ha avuto modo di scambiare due chiacchiere con Vittorio analizzando quanto accaduto la scorsa puntata, quando il suo fidanzato le ha fatto recapirare una lettera. La gieffina a tal riguardo ha affermato: “Ho rivalutato tante cose, non ho voluto neanche riavere la lettere, la mia risposta l’ho già avuta, adesso basta”. (L’articolo continua dopo la foto.) “Mi dispiace che tu stia così” le ha fatto sapere Vittorio, ...

Le inquiline commentano l'inaspettato cambiamento di Letizia e si complimentano con lei per il modo in cui sta affrontando questa avventura ...La ragazza si dice felice del suo rapporto con Paolo e dichiara di voler proseguire il suo percorso con una maggiore consapevolezza ...