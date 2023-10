Gevi Napoli-Virtus Bologna | Lega Basket A | big-match in terra campana | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) Partenze fulminanti in campionato per entrambe le formazioni chiamate in causa in questo big-che chiuderà in via ufficiale (e forse nel migliore dei modi) la quinta giornata dellaA. Una delle due contendenti odierne era accreditata per la vetta della classifica, l’altra invece sta stupendo tutta l’opinione pubblica della palla a spicchi con un avvio prepotente che ha prodotto, anche, la vittoria casalinga sui campioni d’Italia di Olimpia Milano. I padroni di casa disono una delle sorprese di questa primissima fase di campionato: sono tre le vittorie messe a referto su quattro giornate dai campani che lo scorso anno hanno ottenuto la salvezza ai titoli di coda del torneo. Diverso, ovviamente, l’orizzonte diSegafredo: dopo ...