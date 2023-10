Gentile | «Lukaku toccato così pochi palloni che tifosi Inter rimasti a riposo!»

(Di domenica 29 ottobre 2023) In-Romaavrebbe dovuto prendersi la sua “vendetta”. Invece la sfida è finita col risultato opposto.ne parla, ironizzando, Riccardonel post-partita di Sky Sport 24. SOTTO LE ASPETTATIVE –-Roma ha avuto il finale più giusto. Riccardovaluta la prestazione di Romelue, più in generale, delle due squadre: «C’era grande attenzione nei confronti dima credo che idell’si siano riposati. Nel senso che il belga hatalmente poche volte il pallone che non hanno potuto fischiarlo quanto volevano. La sua prestazione non è stata all’altezzacome quella di tutta la Roma, a parte Rui Patricio. José Mourinho le sue frasi ...

...non hanno perdonato a Romelu l'improvviso no al ritorno ad Appianoe la contemporanea trattativa con la Juve prima della firma con la Roma. Vietati i fischietti ma è chiaro che...

L'agenzia, l'assenza al matrimonio, il silenzio: Dimarco e Lukaku, gli ex amici La Gazzetta dello Sport

È già l'ora di Lukaku: con Inter-Roma le ruggini dell'estate tornano a galla La Gazzetta dello Sport

In gol con la "9" che era stata di Lukaku, Thuram commenta la vittoria di San Siro con la sua firma: "Lavoro duramente per fare gol e assist. Lukaku Non mi interessano queste cose" ...Ci saranno i fischi, con o senza fischietti. È il giorno del ritorno di Romelu Lukaku a San Siro contro l’ Inter da avversario. Del match di Serie A tra i nerazzurri e la Roma, in programma alle ore 1 ...