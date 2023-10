Genoa | le condizioni di Retegui | c'è l'esito degli esami

(Di domenica 29 ottobre 2023) "l'ho sostituito per precauzione" aveva detto Alberto Gilardino dopo la vittoria delcon la Salernitana venerdì...

Durante la sfida trae Salernitana nuovi problemi occorsi a Mateo Retegui: l'attaccante rossoblù è uscito all'intervallo Durante la sfida trae Salernitana nuovi problemi occorsi a Mateo Retegui: l'attaccante rossoblù è uscito all'intervallo. L'azzurro ha accusato una ricaduta del problema al ginocchio che l'ha tenuto fuori nelle ...

Sospiro di sollievo per il mister e tutto l’ambiente rossoblu per le condizioni di salute di Mateo Retegui L’attaccante del Genoa era rientrato a disposizione per la sfida casalinga contro la Salernit ...COS'E' SUCCESSO - Dopo poco più di un quarto d'ora nella gara con la Salernitana, Retegui calcia di sinistro verso la porta di Ochoa e prende il palo; dopo aver tirato però sente un dolore al ginocchi ...