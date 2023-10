Gaza un campo di battaglia

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 29 ottobre 2023) “L’esercito sta estendendo gradualmente le proprie attività terrestri ae la composizione delle proprie forze”: lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari. In risposta ad una domanda se ciò significhi l’inizio di una grande manovra contro Hamas, Hagari ha precisato: “Abbiamo esteso la nostra attività operativa. Il nostro modo di combattere consiste nell’andare all’attacco: per terra, in aria e dal mare. Questo è un attacco a Hamas, e noi intendiamo estenderlo”. Israele respinge Hamas su ostaggi, ‘è terrorismo psicologico’ Le dichiarazioni di Hamas circa uno scambio di ostaggi con palestinesi detenuti in Israele “sono una forma di terrorismo psicologico, concepito per disseminare pressione e terrore nelle famiglie degli ostaggi”: lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. Commentando frasi attribuite al leader di Hamas a ...