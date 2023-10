Gaza | nuovo appello del Papa | “Garantire gli aiuti umanitari e liberare subito gli ostaggi”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 29 ottobre 2023) Città del Vaticano – Mentre proseguono le operazioni israeliane in risposta al terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele, migliaia di persone hanno fatto irruzione in diversi magazzini e centri di distribuzione dell’Unrwa nelle aree centrali e meridionali della Striscia di, portando via farina di grano e altri beni di prima necessità come forniture igieniche. L’delLa popolazione è stanca e da piazza San Pietro,Francesco lancia unperla pace: “Non desistiamo. Continuiamo a pregare per l’Ucraina e anche per la grave situazione in Palestina e in Israele e per le altre regioni in guerra. A, in particolare, si lascino spazi perglie siano ...