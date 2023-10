Gaza | i video dentro l’ospedale Al-Quds | migliaia di famiglie rifugiate nei corridoi e nelle sale Mezzaluna Rossa | “Israele ci ordina di evacuare”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Lapalestinese (Prcs) ha riferito cheha chiesto diimmediatamentedi al-nella Striscia di, poiché “sta per essere bombardato“. “La Prcs ha appena ricevuto gravi minacce dalle autorità di occupazione diimmediatamenteAl-nella Striscia di, poiché sarà bombardato. Da questa mattina ci sono stati raid a 50 metri dal“, si legge nel messaggio scritto su Twitter. All’interno delnon ci sono solo i feriti dai bombardamenti ma sonoanche 14mila persone, alla ricerca di un luogo sicuro dove stare. Come mostrano le immagini che arrivano dalla ...

...hanno cercato di farlo negli articoli sul bombardamento dello sfortunato ospedale Al Ahli di, ...//t.me/comedonchisciotte_notizie Salute - https://t.me/CDCPiuSalute- https://t.me/...

Gaza sotto assedio: il video diffuso dalle Forze di difesa israeliane - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Blitz israeliano nel Nord di Gaza: video dell'Idf TGLA7

Ismail Haniyeh, leader indiscusso della Striscia di Gaza, si ritiene essere in questa fase in Qatar dove avrebbe registrato questo messaggio probabilmente per galvanizzare i palestinesi a sostegno del ...Nelle ultime ore I sraele ha alzato drasticamente il livello del conflitto a Gaza che, nelle parole del premier Benjamin Netanyahu, è destinato a “cambiare il Medio Oriente”. Le forze di difesa israel ...