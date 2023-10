Gaza | assedio a nord | Israele incrementa truppe e operazioni di terra La guerra dei negoziati sugli ostaggi

(Di domenica 29 ottobre 2023) Mentre l’esercito israelianodi ulteriori forze dileneldella Striscia di, nell’ambito di quella che ieri le autorità di Tel Aviv hanno definito una espansione dell’operazione, dalla Mezzaluna Rossa palestinese (Prcs) arriva la notizia secondo cuiavrebbe chiesto di evacuare immediatamente l’ospedale di al-Quds nella Striscia di, poiché starebbe «per essere bombardato». Uno sviluppo dell’ultim’ora, riferito su X dalla Mezzaluna Rossa. Riportato in apertura dal Guardian. E rilanciato in queste ore dal sito dell’Ansa. Tele Aviv implementa gli schieramenti in campo e lediIntanto, Tel Aviv implementa gli schieramenti in campo e ledi ...

'Questo è un segnale preoccupante che l'ordine civile sta iniziando a crollare dopo tre settimane di guerra e uno stretto- spiega l'agenzia - . Le persone sono spaventate, frustrate e ...

Migliaia di persone hanno fatto irruzione in diversi magazzini e centri di distribuzione dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ( Unrwa) nelle aree centrali e meridionali della S ...Israele non la vuole chiamare così, anche se il suo esercito è nella Striscia di Gaza da tre giorni: potrebbe rimanerci per mesi, in un lunghissimo assedio ...