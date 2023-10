Garante disabili | possibili catastrofi naturali | prestare attenzione a persone con disabilità e rispettare le norme

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 29 ottobre 2023) Napoli. Gli eventi sismici che stanno interessando l’area campana dei Campi Flegrei hanno riportato alla ribalta la necessità di piani di comunicazione efficaci per gestire gli allarmi, un aspetto su cui si è intervenuti con il Decreto Legge n. 140 del 12 ottobre scorso per garantire misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area, in cui si possono riscontrare indicazioni riferite anche allecontà. Dal rapporto dell’UNDRR, l’Ufficio delle Nazioni Unite, emerge che lecontà non ricevono un sufficiente sostegno per far fronte ai disastri, nonostante questi ultimi siano significativamente aumentati a causa dei cambiamenti climatici. In particolare, secondo l’indagine dell’UNDRR, lecontà, che ...