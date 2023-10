Futsal serie A2 Elite | il Benevento 5 pareggia con la Roma

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo tre vittorie di fila, primo pareggio nel torneo diA2per il GG Team Wear5, costretto al 2-2 al «PalaTedeschi» dalla. Sono stati gli ospiti a sbloccare il punteggio dopo tre minuti con il sinistro preciso di Dani Chino, ma al 9’, complice una palla intercettata in mezzo al campo da Botta, i sanniti hanno raggiunto il pari grazie all’autogol di Gallitelli. Al 13’di nuovo in vantaggio con il tiro di Lutta che si adagiato in fondo al sacco beffando l’estremo difensore dele nei restanti minuti del primo tempo i giallorossi di casa hanno sfiorato più volte il pareggio con Arvonio, Bobadilla e De Crescenzo. Nella ripresa al 4’ è arrivato il meritato 2-2 di Arvonio dal dischetto del calcio di rigore e per tutto il ...

C1 ACADEMY TORINOSAVIGLIANO 2 Academy: Senestro, Pepè, La Terra, Antonacci, Hanine, Morello, Minneci, Merlo, Marchiori, Rollero, Fiorino, Parmeggiani. All.: Lahreche.: ...

Il PalaSparti di Lamezia Terme ha festeggiato, ieri, la prima storica vittoria dell'Ecosistem Lamezia Soccer in Serie A2 di Futsal maschile. Nella sfida interna contro le Aquile Molfetta, valida per l ...