Fury-Usyk | quando si disputerà il match del secolo? Possibile rinvio per avere l’indiscusso Campione del Mondo

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tysone Oleksandr Uysk si affronteranno in quello che è già stato definito ildel. Sarà il confronto che decreterà ildelunico e indiscusso dei pesi massimi. La categoria regina tornerà adun padrone univoco, visto che i due attuali detentore di cinture iridate si daranno battaglia sul ring: l’accordo è già stato sottoscritto tra le parti, semplicemente si deve decidere dove (sicuramente in Arabia Saudita, ma la località specifica è ancora da definire) ecombattere. Fino a poche ore fa l’ipotesi più probabile era sabato 23 dicembre, ma a questo punto non è sicuro che lo spettacolo possa andare in scena all’antivigilia di Natale. Il motivo è presto detto: Tysondel ...