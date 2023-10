Furbetto del cartellino? No | vigile urbano che timbrò in mutande è stato reintegrato e risarcito

Sette anni dopo essere stato etichettato come un 'cartellino' per esser stato pizzicato dalle telecamere mentre passava il badge in mutande , Alberto Moraglia ha vinto la lunga battaglia legale per il suo reinserimento presso il Comune ...

Il vigile ripreso dalle telecamere della Guardia di Finanza in mutande mentre timbrava, era diventato il simbolo dei 'furbetti del cartellino'. In realtà, Alberto Moraglia era un dipendente modello. T ...Otto anni da incubo e tre processi per dimostrare l'innocenza, parla il vigile di Sanremo finito nell'inchiesta dei furbetti del cartellino.