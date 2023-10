Frosinone | le pagelle di CM | brilla Soule | Cheddira con l'incubo Cagliari | Romagnoli chi marcava?

) . Ammonizioni: al 14 st Aebischer M. (Bologna), al 43 st Zirkzee J. (Bologna) al 42 st Mazzitelli L. (). Espulsioni: al 45'+2 st Mazzitelli L. (). Recupero: 2 pt, 5 ...

Cagliari-Frosinone, le pagelle: Pavoletti è ancora l'eroe rossoblù, partita da dimenticare per Dossena Tutto Cagliari

Le pagelle del Frosinone - Soulé è una joya per gli occhi, ma non basta. Che crollo nel finale! TUTTO mercato WEB

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’undicesima giornata di Serie C 2023/24: pagelle Juventus Next Gen Olbia I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’undicesima ...Si è da poco conclusa la sfida tra il Cagliari e il Frosinone con il punteggio di 4-3. La squadra di Ranieri ha messo compiuto una rimonta davvero clamorosa visto che a metà secondo tempo il punteggio ...