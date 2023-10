(Di domenica 29 ottobre 2023) AGI - Unadi 10 mesi e un uomo di 43 anni sono ledell'incidente avvenuto dopo le 13 sulla strada statale di "Fondo Valle Trigno" a San Salvo (), al chilometro 72.600, in prossimità del confine fra Abruzzo e Molise. Non è chiara, inoltre, la dinamica dell'incidente: due macchine, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente. Tre le persone ferite, che sono state trasportate dal 118 negli ospedali di Pescara e Vasto (). Il traffico è bloccato da oltre tre ore. Sul posto sono intervenutii vigili del fuoco, il personale Anas e i carabinieri. Feriti padre, madre e fratellino di 4 anni che viaggiavano con la. Sul posto tra i soccorritoripersonale sanitario del 118 dell'Aquila che insieme ai ...

Sono ancora in corso le indagini per capire le ragioni dello scontrole due auto. La riproduzione è espressamente riservata

Frontale tra auto a Chieti, tra le vittime anche una neonata AGI - Agenzia Italia

Scontro frontale tra due auto: morti un 40enne e una neonata Today.it

Una domenica di sangue sulle strade italiane. Incidente mortale alle porte di Cagliari. Un motociclista di 49 anni ha perso la vita in uno scontro frontale in via Leonardo da Vinci, a Quartu.Per la neonata e per Amicone non c'e' stato nulla da fare entrambi sono morti sul colpo. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Vasto e a Chieti. Sono ancora in corso le indagini per capire le ...