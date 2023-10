Frittelle di mele della nonna | ideali a merenda

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ledisono dei dolcetti facilissimi e golosi, perfetti per unagolosa e nutriente. Piacciono tanto ai piccoli, ma anche gli adulti non riescono a resistere alla loro morbida consistenza e al loro profumo invitante. Forse perché ravvivano ricordi ormai sbiaditi di un tempo lontano, quando anche loro, di ritorno da scuola, le trovavano ancora calde e fumanti sul tavolocucina. Era la coccola delle nonne di una volta che non compravano certo merendine o snack al supermercato o al negozio di alimentari all’angolo, ma si allacciavano il grembiule e spavano per offrire ai loro nipotini una delizia sana e genuina. Quando mi accingo a prepararle, io rivedo la mia, tutta intenta ai fornelli, dosare, farina, latte, zucchero, uova e, ma ...