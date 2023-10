Francia in ritirata | Africa addio

Leggi su panorama

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dopo il Mali e il Burkina Faso, Parigi si sta ritirando anche dal Niger in seguito a un’«epidemia» di golpe che ha dato corpo a sentimenti anti-colonialisti. Ma l’islamismo, così, si trova la porta spalancata. Due mesi. Tanto ha resistito il presidente Emmanuel Macron prima di cedere alle pressioni della giunta militare salita al potere in Niger a fine luglio con un colpo di Stato, che ha chiesto fin dal primo momento il ritiro delle truppe francesi dal Paese. Dopo un lungo braccio di ferro fatto di minacce e accuse reciproche, l’inquilino dell’Eliseo il 24 settembre ha annunciato il rientro dell’ambasciatore e dei suoi 1.500 militari, che hanno cominciato a levare le tende un paio di settimane dopo. La decisione è stata presa di concerto con il presidente deposto Mohamed Bazoum, ha spiegato Macron, che non ha mai riconosciuto la legittimità del governo militare in carica. Un modo per ...