FOTO ? Sommer festeggia vittoria e primo posto | «Forza Inter!»

ha vinto con la sua Inter contro la Roma per 1-0. Il portiere svizzero si è reso protagonista di una grandissima parata.? Yannprotagonista in un solo episodio, ovvero nel colpo di testa di Bryan Cristante, parato con una respinta plastica. Poi solo normale amministrazione. Inter-Roma è finita 1-0 con i nerazzurri che hanno ritrovato il primato scavalcando nuovamente la Juventus.così su Instagram: Settimo clean sheet per il portierone nerazzurro.