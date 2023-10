FOTO ? Bastoni esulta e ringrazia | «Che squadra e che San Siro!»

Leggi su inter-news

festeggia per la vittoria dell'Inter sulla Roma per 1-0 con gol di Thuram. Il difensoreanche San Siro per la calorosità. SODDISFAZIONE ? L'Inter ha vinto contro la Roma 1-0 giocando una partita impeccabile. Poteva finire con un divario ben più superiore. Buona partita di Alessandro, che ha retto senza affanni gli attacchi di Romelu Lukaku, il grande ex. Su Instagram, il difensore esprime la sua soddisfazione. Avanti così.