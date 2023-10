FOTO ? Acerbi mirato | «Lavoriamo senza guardare la classifica»

Leggi su inter-news

Acerbi protagonista della partita tra Inter e Roma, finita con la strameritata vittoria nerazzurra per 1-0. Il difensore ha annullato Romelu Lukaku. FOCUS ? Francesco Acerbi traccia immediatamente la strada dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma. Nessuna esaltazione, ma testa e solo testa. Il difensore ha annullato completamente Lukaku, che praticamente non ha mai toccato palloni. Su Instagram, si esprime così: Impenetrabile!