Formazioni ufficiali Napoli-Milan | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023)si sfideranno nel match valido per la decima giornata di. Sarà sfida tra terza e quarta in classifica con i rossoneri che hanno 4 punti di margine sulla squadra di Garcia, al momento appaiata alla Fiorentina e con un punto di margine sull’Atalanta.che ha l’occasione per ricucire il distacco con le prime tre. Il calcio d’inizio è in programma alle 20:45 al Maradona. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.