Formazioni ufficiali Modena-Ternana | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023)si sfideranno nel match valido per l’undicesima giornata di. La squadra di Bianco ha aperto positivamente la stagione con due sole sconfitte nelle prime 10 giornate ed è reduce dalla vittoria di Brescia. I ragazzi di Lucarelli si trovano al momento al 18° posto con soli 6 punti e una vittoria in campionato contro la Reggiana. Il calcio d’inizio è in programma alle 16:15 al Braglia. Ecco le sceltedei due allentori. SportFace.