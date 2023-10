Formazioni ufficiali Manchester United-Manchester City | le scelte

(Di domenica 29 ottobre 2023), ledei due tecnici per il big match di Premier League Comunicate ledi, big match di questa domenica di Premier League.(4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Evans, Lindelof; Amrabat, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Højlund. A disposizione: Martial, Mount, Reguilón, Bayindir, Mejbri, Antony, Alejandro Garnacho, Varane, Mainoo. All. Erik ten Hag....

Commenta per primo Venezia (4 - 4 - 2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Sverko; Bjarkason, Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Pohjanpalo. Pisa (3 - 4 - 2 - 1) : Nicolas; Canestrelli, Leverbe, ...

Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Bellingham c'è, out Camavinga e Lewandowski TUTTO mercato WEB

Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali del Clasico GianlucaDiMarzio.com

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA). Questa sera alle ore 18:30 in campo allo stadio “Menti” la Serie C girone C 2023/24, la Juve Stabia sfida il Latina per l’undicesima giornata della competizione. Campani ...Tocca a Soleri, titolare oggi in campo contro il Lecco. E fiducia a Stulac. La magica punizione del pari al 104' contro lo Spezia ha lasciato il segno ed Eugenio Corini ha deciso di fare partire dal p ...