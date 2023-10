Formazioni Cagliari-Frosinone | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 29 ottobre 2023) Alle 12.30 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco leufficiali della sfida Alle 20.45 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco leufficiali della sfida.(4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Prati; Jankto, Mancosu; Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri(4-2-3-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinier, Baez; Cuni. Allenatore: Di Francesco

Tra poco la sfida tra rossoblù e giallo azzurri: queste le scelte di Ranieri e Di Francesco per i rispettivi undici iniziali ...Le formazioni ufficiali scelte da Ranieri e Di Francesco per Cagliari-Frosinone, partita valida per la decima giornata di Serie A ...