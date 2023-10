Five Nights at Freddy' s | la regista difende il rating PG-13 | Non aspettatevi una versione senza censure

Un ottimo sabato per C'è ancora domani. Saw X cede la vetta. Negli USAAt Freddy's diventa il miglior film tratto da un videogioco al debutto, superando addirittura Super Mario Bros - Il ...

Five Nights at Freddy's: miglior debutto di sempre in USA per un film tratto dai videogiochi Multiplayer.it

Five Nights at Freddy's è bello o è brutto Cosa dicono le prime recensioni Everyeye Cinema

Blumhouse boss Jason Blum has already thanked fans of the source material for launching the video game adaptation to what’s going to be unprecedented heights in terms of ticket sales, with its current ...Come molti avevano previsto, Five Nights at Freddy's ha fatto un debutto impressionante al botteghino statunitense, incassando 39,4 milioni di dollari in biglietti venduti nei primi due giorni. Questa ...