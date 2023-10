Firenze multietnica I dieci anni della svolta | 20mila giovani stranieri hanno preso residenza

La recente impennata nella trasformazione della popolazione. Poco più della metà degli stranieri under 35 è qui solo dal 2019

La recente impennata nella trasformazione della popolazione. Poco più della metà degli stranieri under 35 è qui solo dal 2019. I cinesi sono i primi per numero, seguiti a ruota da peruviani e rumeni.Sono artisti dell’ensembe multietnico. Il cantante è libanese: "Mia madre vicino a Israele non vuole fuggire per i nipoti". Il direttore guida la comunità ebraica di Firenze: "C’è angoscia, ma la musi ...