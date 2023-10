Firenze | ancora una spaccata in via del Moro ma il ladro finisce in manette

Nel mirino il ristorante Mattacena. Il titolare: 'Ho installato l'allarme e una cancellata ma nemmeno questo è servito'

Firenze, ancora una spaccata in via del Moro ma il ladro finisce in ... LA NAZIONE

Firenze, il collettivo Viale Corsica occupa ancora La Repubblica Firenze.it

"Passate a trovarci – il messaggio affidato ai social- Costruiamo mondi contro il deserto sociale”. E ancora: “Oggi abbiamo aperto un altro posto, per soffiare via la sabbia. Un luogo per chi guarda ...Meteo, si apre una settimana complicata sull'Italia dove l'instabilità la farà da padrone con l'arrivo del ciclone di Halloween. A dire il vero per qualche ...