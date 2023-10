Fiorentina | Ranucci risponde a Renzi | “Nessuna diffamazione | ricostruito vicenda confermata anche da Joe Barone”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) “Report non ha diffamato, gettato fango sull’ex premier, ha inveceunadal direttore generale dellaJoe”. Lo ha detto Sigfridoa Chesarà… programma condotto da Serena Bortone su Raitre, replicando a distanza a Matteo. Il riferimento è ad un‘inchiesta in onda questa sera a Report su Rai3 e criticata dacon parole dure “fango e” in cui si sostiene che il parlamentare avrebbe agito per favorire contatti con l’Arabia Saudita in un possibile cambio di proprietà della. “Non abbiamo in mano il messaggio ma ce ne ha parlato– ha precisato, aggiungendo di “non aver ...