Fiorentina | Italiano | «Ritroviamo Bonaventura | sui terzini…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Le parole di Vincenzo, allenatore della, alla vigilia della sfida di Serie A contro la Lazio Vincenzoha parlato alla vigilia di Lazio-. PARTITA – «Recuperiamoe Biraghi, si aggregherà Mina al gruppo che da venerdì è rientrato, facendo tre allenamenti intensi, ma deve ancora recuperare essendo stato fuori tanto tempo. Verrà con noi per assaporare il clima partita e stare coi compagni, e si aggiunge alla squadra dando il suo grande contributo anche se non dovesse essere schierato dall’inizio. Perché è un leader, si fa sentire e da questo punto di vista ne abbiamo bisogno. Kayode? Ha subito questa distorsione, nulla di grave ma sono sempre fastidiose. Mi auguro di riaverlo a posto in due settimane, perché sta crescendo ed è importante per noi. Mi ...