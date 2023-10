Ferzan Ozpetek | chi è | età | carriera | nuovo film | chi è il marito | vita privata del regista de Le Fate Ignoranti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 ottobre 2023)è un, sceneggiatore e scrittore turco naturalizzato italiano. Una lungaalle spalle recentemente era tornato a far parlare di sé per la serie Tv, pubblicata su Disney+, Le, tratta dall’omonimodel 2001. A maggio 2022 è ospite nella puntata speciale di Domenica In in onda eccezionalmente venerdì sera. E a Domenica In torna oggi per presentare ilprodotto in esclusiva per un’altra piattaforma di contenuti streaming: Netflix. La pellicola si chiama “Olimpo” – sarà disponibile dal 1 novembre 2023 on demand – e segnerà una sorta di ritorno alle origini per il. Ma in attesa di vederlo in studio ripercorriamone ...