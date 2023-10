Ferrari 499P Modificata | il bolide per i clienti che vogliono rivivere l’emozione di Le Mans – FOTO

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dopo aver svelato la one-offSP-8 e la 296 Challenge, alle Finali Mondiali 2023, il costruttore di Maranello presenta la nuova: si tratta di un’auto da pista che sarà costruita in serie ultralimitata – si parla di una trentina di esemplari circa – e riservata all’uso non competitivo; uncon cui ipiù affezionati (e facoltosi) dellapotranno cimentarsi fra i cordoli. La vettura è strettamente derivata dalla quasi omonima, che ha trionfato alla 24 Ore di Lea giugno scorso e si rivolge ai gentlemen drivers. Rispetto all’auto da cui deriva, però, la “” presenta una serie di… modifiche che la rendono più fruibile pure a chi non fa il pilota di professione. La ...

