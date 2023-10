Femminicidio a Rivoli | Annalisa e quella vita fatta di liti e urla La bimba ai medici | «Mamma dov’è?»

Leggi su open.online

(Di domenica 29 ottobre 2023) Avevano in comune il profilo Facebook, con le foto in coppia, felici, in riva al mare. A volte compare la loro bambina, di appena tre anni. La stessa piccola che oggi chiede dove sia la. Rimangono solo le foto, perchéD’Auria, 32 anni, non c’è più. Ammazzata, con una coltellata alla gola dopo una lite, dal suo compagno Agostino Annunziata, operaio 36enne. Un delitto, quello di, periferia torinese, compiuto davanti alla figlioletta. L’uomo ha poi messo lain macchina, spiega oggi La Stampa, ha telefonato alla madre Palmira che abita a Battipaglia, nel Salernitano. «Ciao mà – le ha detto – Ho uccisoe adesso la faccio finita pure io». La donna allarma il 112 ma è troppo tardi Annunziata arriva al lavoro, alla Massifond di Orbassano, lascia la bambina nelle braccia di ...