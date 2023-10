Fedez | “Stasera a Che Tempo Che Fa | parlerò di cose di cui non ho mai parlato in pubblico”

(Di domenica 29 ottobre 2023)anticipa qualche contenuto della puntata su Canale 9 di CheChe Fa. “di temi importanti, didi cui non ho maiin. Infatti sono parecchio agitato però ci vediamo questa sera”. Poi il rapper che di recente ha avuto diversi problemi di salute e un ricovero, ha voluto specificare: “Ci tengo a dirvi, a fare una piccola premessa: è possibile che durante l’intervista parlando di certeio balbetti. Se mi vedrete balbettare non vi preoccupate sto bene è semplicemente che parlare di certerievoca.. mi fa parlare a scatti. Però è tutto normale”.

Francesca Fagnani da tempo, infatti, voleva ilseduto sullo sgabello del suo show. Federico, però, non ci è mai arrivato a causa di uno stop arrivato da Viale Mazzini.ci sarà anche ...

Stasera 29 ottobre a “Che tempo che fa” Elly Schlein, Fedez e Gino Paoli Vivo Umbria

Che tempo che fa, stasera su Nove: Elly Schlein e Fedez ospiti di ... Movieplayer

Fedez anticipa qualche contenuto della puntata su Canale 9 di Che Tempo Che Fa. “Parlerò di temi importanti, di cose di cui non ho mai parlato in pubblico. Infatti sono parecchio agitato però ci ...Stasera Fedez sarà ospite di Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa, sul canale Nove. Per il rapper sarà un modo per ricambiare l'invito accettato dal conduttore che qualche giorno fa si è ...